Infineon : le titre va intégrer l'indice Euro STOXX 50

(CercleFinance.com) - L'opérateur d'indices boursiers Qontigo a annoncé lundi soir qu'Infineon rejoindrait l'Euro STOXX 50, l'indice boursier phare de la zone euro, en replacement de Nokia, à compter de la séance du lundi 22 mars. Cette décision est de nature à doper le cours du fabricant allemand de semi-conducteurs puisque son entrée obligera les gestionnaires de fonds indiciels à acheter la valeur afin de répliquer les performances de l'indice. L'action Infineon signait pourtant l'une des plus fortes baisse de l'indice DAX mardi matin suite à l'annonce de Qontigo, accusant un repli de l'ordre de 0,1% en début de séance. Porté par la récente pénurie de semi-conducteurs, le titre affiche néanmoins l'une des meilleures performances de l'indice allemand depuis le début de l'année, avec un gain de près de 14%. Dans le même temps, le titre Nokia - toujours coté sur l'Euro STOXX 50 aujourd'hui - progressait de 1,4% mardi matin, ce qui porte sa progression à plus de 8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +0.31%