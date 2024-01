Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: le partenariat avec GlobalFoundries prolongé information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies a annoncé lundi la signature d'un nouvel accord de long terme avec le fabricant de puces GlobalFoundries, qui va lui permettre d'accroître sa production de microcontrôleurs pour l'automobile.



Ce partenariat pluriannuel va permettre au spécialiste allemand des semi-conducteurs de bénéficier de capacités accrues pour sa gamme de composants Aurix TC3x, basée sur la technologie de 40 nanomètres.



L'accord doit aussi englober une collaboration dans les domaines des systèmes d'économie de l'énergie et de la connectivité.



Dans un communiqué, Infineon souligne que l'accord va favoriser la croissance de son activité dite de mémoire non-volatile embarquée (eNVM).



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Infineon progressait de 1,4% suite à cette annonce, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX en fin d'après-midi.





