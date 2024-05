Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon : gare à la cassure des 37E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - Infineon a multiplié les échecs sous les 38E du 10 au 16 mai : le titre reperd 3% sur ses sommets (vers 36,8E), alors gare à la cassure des 37E 32,25E qui pourrait déboucher sur le comblement du 'gap' du 6 mai, voir le re-test des 31,35E.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES XETRA -1.77%