Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : en stagnation avec des propos de broker Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Infineon stagne et sous-performe ainsi la tendance à Francfort, sur fond d'une note de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' sur le titre du fabricant de semiconducteurs, malgré un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 28 euros. Le broker remonte ses estimations de revenus et de BPA pour 2021 et 2022, 'étant donnée la vigueur en cours de la demande dans les segments automobile et industriel', mais il pense que 'la plupart des aspects positifs sont déjà intégrés dans le cours de Bourse'.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -0.07%