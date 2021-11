Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Infineon grappille moins de 1% et surperforme ainsi légèrement un DAX stagnant, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 48 à 50 euros après des trimestriels supérieurs aux attentes. 'Cette publication, qui s'est de nouveau révélée être un solide point d'étape, a permis de confirmer l'excellente visibilité sur 2022', juge l'analyste, qui pointe aussi une 'très bonne maîtrise de l'outil industriel' par le fabricant allemand de semiconducteurs.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +1.67%