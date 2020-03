Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : chute de -6% après avoir retiré ses perspectives Cercle Finance • 27/03/2020 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le titre chute de -6% à la Bourse de Francfort. Le fabricant de puces allemand Infineon Technologies a retiré ses perspectives pour l'exercice 2020, invoquant une 'faible visibilité', car la pandémie de coronavirus perturbe gravement ses chaînes d'approvisionnement, ses marchés et ses économies. Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours ramené de 27 à 22 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses objectifs pour l'exercice, le broker attendant ainsi une baisse de 6,8% des revenus. 'S'il est impossible de voir le fonds, nous prévoyons actuellement un vif déclin des ventes d'Infineon dans l'automobile sur les trois prochains trimestres avant de commencer à rebondir à partir du trimestre de mars 2021', juge-t-il. Liberum considère que la faiblesse à venir est largement intégrée dans le cours de Bourse, et, compte tenu des perspectives attractives à plus long terme, il perçoit la faiblesse du titre actuelle comme une opportunité d'achat.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -7.00%