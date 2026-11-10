Infineon carbure aux centres de données, Maersk prend l'eau

Infineon s'envole après un trimestre record et vise 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tandis que les banques européennes profitent du reflux des taux longs. A l'inverse, AP Møller Mærsk est dégradé par Barclays, et plusieurs valeurs paient des abaissements de recommandation.

Valeurs en hausse

Infineon ( 6,5%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs s'envole après un trimestre record. Le groupe vise 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours, dont quatre milliards pour les seuls semi-conducteurs de puissance destinés aux centres de données.

Edenred ( 4,1%) : le spécialiste français des titres-restaurant profite d'une décision de justice brésilienne, qui suspend une partie des nouvelles règles encadrant le secteur, dont le plafonnement des taux de remise appliqués aux commerçants.

Secteur bancaire : les banques européennes montent en bloc, d' Eurobank ( 5,5%) à Erste Group ( 4,1%), CaixaBank ( 3,6%), Société Générale ( 3,5%), UniCredit ( 3,2%) et BNP Paribas ( 3,0%). Le compartiment profite de la détente des taux longs, l'OAT revenant à 4,68% et le Bund à 3,25%, après la flambée obligataire qui avait lourdement pesé sur le secteur début octobre. La perspective d'une hausse des taux de la Fed en décembre, désormais probable à 82%, soutient par ailleurs les anticipations de marges d'intérêt.

Konecranes ( 3,3%) : le fabricant finlandais de grues décroche une commande de grue portuaire mobile aux Bermudes, sa première vente de ce modèle hors d'Europe.

Renault ( 2,4%) : le constructeur automobile français profite du relèvement de recommandation de Jefferies, de conserver à acheter, avec un objectif de cours porté de 30 à 34 euros. Le courtier salue l'absence d'exposition à la Chine et des politiques européennes plus favorables.

Valeurs en baisse

AP Møller Mærsk (-3,2%) : l'armateur danois décroche après une dégradation de Barclays, qui passe de pondération neutre à sous-pondérer et abaisse son objectif de cours de 25 000 à 17 500 couronnes danoises. Ses résultats trimestriels ont déçu, malgré un net relèvement de ses objectifs annuels.

Opap (-2,1%) : l'opérateur grec de jeux d'argent souffre d'une dégradation de JPMorgan, qui passe de neutre à sous-pondérer et abaisse fortement son objectif de cours, de 13 à 9 euros.

Swedish Orphan Biovitrum (-2,0%) : la biotech suédoise spécialisée dans les maladies rares recule après la dégradation de Deutsche Bank, qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 515 couronnes suédoises.

BP (-1,9%) : le groupe pétrolier britannique recule, pénalisé comme le secteur par le repli du Brent sous 90 dollars le baril. Sa filiale namibienne a par ailleurs finalisé l'acquisition de 60% de trois licences d'exploration offshore auprès d'Eco Atlantic Oil & Gas, dont elle dirigera les opérations.

Demant (-1,9%) : le fabricant danois d'aides auditives est dégradé par Jefferies, qui passe d'acheter à conserver, tout en relevant son objectif de cours de 345 à 395 couronnes danoises.

Porsche Automobil Holding (-0,6%) : la holding de contrôle de Volkswagen publie un résultat ajusté en baisse de 44% sur neuf mois, à 0,9 milliard d'euros. Le groupe bascule même dans le rouge en résultat net, à -2,8 milliards, après une dépréciation de la valeur comptable de sa participation dans Volkswagen. Ses résultats reflètent la pression persistante sur l'automobile européenne, entre demande chinoise atone et concurrence accrue.