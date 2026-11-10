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Infineon carbure aux centres de données, Maersk prend l'eau
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 10:57

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Infineon s'envole après un trimestre record et vise 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tandis que les banques européennes profitent du reflux des taux longs. A l'inverse, AP Møller Mærsk est dégradé par Barclays, et plusieurs valeurs paient des abaissements de recommandation.

Valeurs en hausse

Infineon ( 6,5%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs s'envole après un trimestre record. Le groupe vise 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours, dont quatre milliards pour les seuls semi-conducteurs de puissance destinés aux centres de données.

Edenred ( 4,1%) : le spécialiste français des titres-restaurant profite d'une décision de justice brésilienne, qui suspend une partie des nouvelles règles encadrant le secteur, dont le plafonnement des taux de remise appliqués aux commerçants.

Secteur bancaire : les banques européennes montent en bloc, d' Eurobank ( 5,5%) à Erste Group ( 4,1%), CaixaBank ( 3,6%), Société Générale ( 3,5%), UniCredit ( 3,2%) et BNP Paribas ( 3,0%). Le compartiment profite de la détente des taux longs, l'OAT revenant à 4,68% et le Bund à 3,25%, après la flambée obligataire qui avait lourdement pesé sur le secteur début octobre. La perspective d'une hausse des taux de la Fed en décembre, désormais probable à 82%, soutient par ailleurs les anticipations de marges d'intérêt.

Konecranes ( 3,3%) : le fabricant finlandais de grues décroche une commande de grue portuaire mobile aux Bermudes, sa première vente de ce modèle hors d'Europe.

Renault ( 2,4%) : le constructeur automobile français profite du relèvement de recommandation de Jefferies, de conserver à acheter, avec un objectif de cours porté de 30 à 34 euros. Le courtier salue l'absence d'exposition à la Chine et des politiques européennes plus favorables.

Valeurs en baisse

AP Møller Mærsk (-3,2%) : l'armateur danois décroche après une dégradation de Barclays, qui passe de pondération neutre à sous-pondérer et abaisse son objectif de cours de 25 000 à 17 500 couronnes danoises. Ses résultats trimestriels ont déçu, malgré un net relèvement de ses objectifs annuels.

Opap (-2,1%) : l'opérateur grec de jeux d'argent souffre d'une dégradation de JPMorgan, qui passe de neutre à sous-pondérer et abaisse fortement son objectif de cours, de 13 à 9 euros.

Swedish Orphan Biovitrum (-2,0%) : la biotech suédoise spécialisée dans les maladies rares recule après la dégradation de Deutsche Bank, qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 515 couronnes suédoises.

BP (-1,9%) : le groupe pétrolier britannique recule, pénalisé comme le secteur par le repli du Brent sous 90 dollars le baril. Sa filiale namibienne a par ailleurs finalisé l'acquisition de 60% de trois licences d'exploration offshore auprès d'Eco Atlantic Oil & Gas, dont elle dirigera les opérations.

Demant (-1,9%) : le fabricant danois d'aides auditives est dégradé par Jefferies, qui passe d'acheter à conserver, tout en relevant son objectif de cours de 345 à 395 couronnes danoises.

Porsche Automobil Holding (-0,6%) : la holding de contrôle de Volkswagen publie un résultat ajusté en baisse de 44% sur neuf mois, à 0,9 milliard d'euros. Le groupe bascule même dans le rouge en résultat net, à -2,8 milliards, après une dépréciation de la valeur comptable de sa participation dans Volkswagen. Ses résultats reflètent la pression persistante sur l'automobile européenne, entre demande chinoise atone et concurrence accrue.

Valeurs associées

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