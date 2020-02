Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : BPA un peu meilleur que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Infineon dévoile au titre de son premier trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 29% à 0,17 euro, dépassant d'un centime le consensus, et une marge des segments en repli de 2,7 points à 15,5% pour des revenus en retrait de 3% à 1,92 milliard d'euros. 'La demande pour nos microphones en silicium de dernière génération s'accroit de façon dynamique. Nous voyons aussi des signes d'amélioration dans des domaines individuels comme l'activité serveurs', pointe le CEO Reinhard Ploss. Pour l'ensemble de l'exercice, le fabricant allemand de semi-conducteurs confirme tabler sur des revenus en croissance de 5%, à plus ou moins 2% près, et sur une marge des segments de l'ordre de 16% en milieu de cette fourchette de revenus.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +8.84%