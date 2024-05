Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: baisse de 39% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Infineon fait savoir que son chiffre d'affaires a atteint 3632 ME au titre du 2e trimestre de son exercice fiscal 2024 (soit jan-fev-mars), en recul de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.



Infineon enregistre finalement un bénéfice net de 394 ME, en repli de 52%, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,42 euro, en recul de 39%.



' Dans l'environnement de marché difficile qui prévaut, Infineon a réalisé un solide deuxième trimestre ', déclare Jochen Hanebeck, dirigeant d'Infineon.



Toutefois, alors que de nombreux marchés finaux sont restés 'faibles en raison des conditions économiques', Infineon indique adopter une approche prudente et abaisser ses prévisions.



Le CA 2024 est désormais anticipé à 15,1 MdsE (à plus ou moins 400 ME près), tandis qu'il était attendu à 16 MdsE dans la précédente estimation, à plus ou moins 500 ME.





