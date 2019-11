Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : baisse d'un tiers du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 12/11/2019 à 08:37









(CercleFinance.com) - Infineon dévoile au titre du dernier trimestre de l'exercice écoulé un BPA ajusté en baisse d'un tiers à 0,19 euro et une marge des segments en repli de 4,4 points à 15,1% pour des revenus en croissance de 1% à 2,06 milliards d'euros. Pour l'ensemble de 2018-19, le fabricant de semi-conducteurs affiche une marge des segments de 16,4% et des revenus de 8,03 milliards d'euros, conformément aux objectifs affichés il y a trois mois, et propose un dividende de 0,27 euro par action. Concernant l'exercice qui commence, le groupe allemand déclare tabler sur des revenus en croissance de 5%, à plus ou moins 2% près, et sur une marge des segments de l'ordre de 16% en milieu de cette fourchette de revenus.

