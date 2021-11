Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : acquisition de Syntronixs en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies a annoncé lundi avoir fait l'acquisition de Syntronixs, une entreprise malaisienne spécialisée dans les technologies de galvanoplastie. Créée en 2006, Syntronixs - qui affiche un effectif de plus de 500 personnes - collaborait avec le fabricant allemand de semi-conducteurs depuis 2009. La société offre des services de galvanoplastie de précision, un procédé-clé dans l'assemblage des puces, ce qui va permettre au groupe de Munich de s'assurer de la qualité et de la pérennité de ses produits. La galvanoplastie est un processus qui met l'élément cible en contact avec une solution de placage via une électrode, sans nécessiter de bain, en plaquant la surface de contact tout en faisant glisser l'électrode. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

