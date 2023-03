Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: acquisition de GaN Systems au Canada information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies a annoncé vendredi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de GaN Systems, un fabricant canadien de semi-conducteurs de puissance, pour un montant de 830 millions de dollars.



Basé à Ottawa, GaN Systems produit des transistors de puissance au nitrure de gallium pour des applications de conversion de l'énergie destinées à des secteurs comme l'électronique grand public, les énergies renouvelables ou l'automobile.



'Nous considérons que le prix est élevé pour une entreprise qui compte 200 employés, mais il s'agit d'un rachat stratégique', réagissent ce matin les analystes de Stifel.



Infineon s'attend en effet à voir le marché des applications liées au nitrure de gallium atteindre deux milliards de dollars à horizon 2027, soit une croissance moyenne annuelle de 56%.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre Infineon s'adjugeait 1,7% vendredi à la suite de cette acquisition.





