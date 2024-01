Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: accord d'approvisionnement prolongé avec Wolfspeed information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 16:03









(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé avoir prolongé et étendu son accord avec l'américain Wolfspeed portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium en 150 mm.



Le fabricant de puces, qui collabore avec le groupe de Durham (Caroline du Nord) depuis plus de 20 ans, indique que ce contrat pluriannuel s'inscrit dans le prolongement de l'accord de long terme qui avait été conclu en février 2018.



L'entreprise allemande explique que ce partenariat va lui permettre d'assurer la stabilité de sa chaîne logistique, alors que la demande pour les matériaux en carbure de silicium devrait s'envoler dans les années qui viennent du fait de leur utilisation dans les applications automobiles, solaires, ainsi que pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l'énergie.



D'après des estimations, le marché devrait atteindre 20 milliards de dollars en base annuelle à horizon 2030.





