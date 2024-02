Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: abaissement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Infineon fait part d'un ajustement de ses objectifs pour l'exercice 2023-24, n'espérant plus que des revenus annuels de l'ordre de 16 milliards d'euros (à plus ou moins 500 millions), contre 17 milliards précédemment.



Sur cette base, le fabricant allemand de semiconducteurs estime que sa marge des segments devrait se situer dans le bas ou le milieu de la plage des 20%, et sa marge brute ajustée, dans le bas ou le milieu de celle des 40%.



Au titre de son premier trimestre comptable, Infineon publie un BPA ajusté en baisse (en rythme annuel) de 17% à 0,53 euro, avec une marge des segments en retrait de 5,6 points à 22,4% pour des revenus en repli de 6% à 3,7 milliards.





