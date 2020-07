Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ineos discute avec Daimler du rachat de l'usine d'Hambach, en Moselle Reuters • 07/07/2020 à 12:13









LONDRES, 7 juillet (Reuters) - Ineos INEOSG.UL a annoncé mardi l'ouverture de discussions approfondies avec Daimler DAIGn.DE en vue de l'acquisition de son usine d'Hambach, en Moselle (Grand Est). Le groupe pétrochimique britannique, dirigé par le milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire du club de football de l'OGC Nice, pourrait construire dans cette usine son premier véhicule tout terrain, un projet initialement prévu au Pays de Galles et au Portugal. Daimler de son côté a annoncé vendredi dernier son intention de céder cette usine, qui fabrique des Smart, afin de réduire ses coûts. "La pandémie de COVID-19 a créé de nouvelles opportunités comme celle-ci qui n'étaient pas présentes auparavant", a souligné le directeur d'Ineos Automotive, cité dans un communiqué. (Costas Pitas; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées DAIMLER XETRA +0.90%