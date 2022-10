INEA : une hausse de son chiffre d'affaires de 18 % au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires d'INEA affiche une croissance de 17,8 % au troisième trimestre, atteignant les 15,4 millions d'euros. Le spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en régions a connu aussi une progression de son chiffre d'affaires de 10,9 % sur les neuf premiers mois de l’année pour s'établir à 43,4 millions d'euros.

Cette progression s'explique par les 9 immeubles livrés ou acquis au cours des douze derniers mois, et notamment des revenus immédiats de l'immeuble de bureaux WoodParc (Toulouse), acheté fin juin et entièrement loué à EDF pour un loyer annuel de 2,2 millions d'euros.

Les revenus à périmètre constant (+3,9%), sous l'effet d'une bonne commercialisation du portefeuille et de l'indexation des loyers (+1,8%) expliquent ces bons résultats.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.