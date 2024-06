Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inea: projet de solarisation du patrimoine avec SerenySun information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Inea a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec SerenySun, un spécialiste des circuits d'énergie courts, en vue de développer la production d'énergie solaire sur son propre patrimoine.



La foncière explique que ce modèle va lui permettre d'alimenter en énergie renouvelable les locataires de ses bâtiments et de partager le surplus d'énergie avec des consommateurs potentiels à proximité (entreprises, acteurs publics, particuliers).



Cette stratégie de solarisation du parc est censée bénéficier avant tout aux locataires du groupe immobilier, qui auront un accès garanti à une électricité verte et locale, qui leur sera proposée à un tarif avantageux.



L'idée est aussi d'accroître sa contribution à la neutralité carbone via la production d'énergie renouvelable, comme la société s'y est engagée dans sa feuille route RSE 2021-2025.



La première phase du partenariat doit concerner neuf immeubles de bureaux implantés à Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, et quatre parcs d'activités situés à Bordeaux et en Ile-de-France.



Leur mise en service des centrales entre fin 2024 et mi-2025.





