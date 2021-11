Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client INEA : nouveau plan stratégique à horizon 2026 information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 15:53









(CercleFinance.com) - Avec la concrétisation de nouvelles opérations ou acquisitions en novembre et d'ici la fin de l'année, la foncière INEA annonce avoir réalisé son plan stratégique 2017-21, et se projeter avec confiance avec son nouveau plan à horizon 2026. Confortée dans son positionnement immobilier par des tendances de fonds accentuées par la crise sanitaire, la société veut ainsi doubler la taille de son portefeuille d'ici cinq ans et atteindre un patrimoine d'une valeur de deux milliards d'euros. INEA se dit en capacité d'accélérer en se renforçant dans les 10 premières métropoles régionales sur le créneau des immeubles de bureaux neufs, en développant sa filiale Flex Park et en optimisant la création de valeur sur son parc.

