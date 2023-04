Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inea: la croissance s'accélère au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - La société foncière Inea a réalisé mercredi matin un point sur son activité au 1er trimestre, qui fait notamment ressortir un chiffre d'affaires en hausse de 13%.



Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année s'est élevé à 15,5 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros sur la même période de 2022, qui s'était - elle - caractérisée par une croissance de 6,9%.



Dans son communiqué, Inea étaye l'accélération de sa croissance par l'entrée en exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon et Toulouse, et d'une plateforme de logistique urbaine à Romainville, mais aussi par la revalorisation des loyers à périmètre constant.



La société indique par ailleurs avoir fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux de 3.050 m2 face de la gare TGV de Valence et à l'entrée du parc d'activités Rovaltain.



Ce bâtiment, achevé début 2019, est un ouvrage à énergie positive puisqu'il dispose d'une centrale photovoltaïque en toiture et affiche une consommation énergétique déjà en ligne avec les objectifs 2030 du dispositif éco énergie tertiaire.



Autre avantage, l'actif est entièrement loué à plusieurs locataires de qualité, assurant ainsi un revenu immédiat et sécurisé à la foncière.



Suite à cette publication, le titre Inea progressait de 1,2% mercredi matin à la Bourse de Paris.





