Inea: hausse de 17% des revenus locatifs au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - La société foncière Inea indique avoir enregistré des revenus locatifs de 38,1 millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de 17% qui s'explique à parts quasi-égales par la progression des revenus à périmètre constant et par le pipeline d'opérations nouvelles.



Les loyers nets à périmètre constant ont progressé de 7,9%, principalement sous l'effet de l'indexation, mesurée à 5,6% en moyenne sur 12 mois. Le pipeline d'opérations entrées en exploitation au cours du semestre était constitué de trois immeubles.



La deuxième partie de l'année sera marquée par la livraison de trois nouveaux immeubles actuellement en construction, qui, alliés à la poursuite de l'indexation des loyers en cours, porteront la croissance du chiffre d'affaires au cours des prochains semestres.





Valeurs associées FONCIERE INEA 30,00 EUR Euronext Paris 0,00%