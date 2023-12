Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inea: deux parcs d'activités acquis en VEFA à Trappes information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - La foncière Inea annonce que sa filiale Flex Park a acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement), auprès du promoteur Pierreval, deux parcs d'activités à Trappes-Élancourt (Yvelines), pour un montant de 16,6 millions d'euros.



Complémentaires, ces deux parcs sont à proximité immédiate l'un de l'autre, et couvrent ensemble plus de 9.000 m2 dans la plus importante zone d'activités au sud-ouest de Paris. Leur livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2025.



Clos et sécurisés, les deux parcs sont certifiés BREEAM Construction niveau Very Good. Ils offrent un ratio activités/bureaux de 80%/20%, les bureaux étant aménagés en mezzanine. Les différentes toitures peuvent être équipées d'une centrale photovoltaïque.





Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +0.54%