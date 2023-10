Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inea: croissance de 15% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - La foncière Inea affiche des revenus locatifs bruts en hausse de 15% à 49,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, dont une progression des revenus à périmètre constant de 6%, surtout liée à la contribution de l'indexation.



L'entrée en exploitation de nouveaux immeubles entre 2022 et mi-2023 explique 60% de cette hausse de 15%. Aucun immeuble n'a été acquis ou livré au cours du troisième trimestre, d'où une moindre croissance du CA sur cette seule période (+12%).



L'entrée en exploitation de nouveaux immeubles, combinée à l'indexation et à une bonne activité locative sur le patrimoine existant, devrait assurer sur 2023 une croissance des revenus locatifs bruts en ligne avec celle des neuf premiers mois, selon Inea.





