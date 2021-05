INEA confirme son dividende

(AOF) - Inea, leader du "Green Building", spécialiste des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales, a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 12,8 millions d'euros, en progression de 12,6%. Le taux d'encaissement des loyers du premier trimestre 2021 s'élève à 99%. Ce bon début d'année conforte la décision du conseil d'administration de proposer lors de la prochaine assemblée générale du 12 mai 2021 un dividende en hausse à 2,60 euros par action, offrant un rendement de 6,5% sur le cours actuel (39,80 euros).

Philippe Rosio, PDG d'Inea commente : " Les résultats enregistrés en ce début d'année confortent le positionnement de la société. Le taux de recouvrement des loyers et l'activité locative soutenue reflètent à la fois la qualité des locataires et l'attractivité des immeubles de bureaux neufs dans les régions".

"Le développement des métropoles régionales a été considérable : nouvelles infrastructures, nette amélioration de l'accessibilité (lignes de tramway et LGV) et aujourd'hui le haut débit. En 20 ans, ces villes ont connu un véritable boom démographique (+16% en moyenne, voire +25% à Toulouse, Nantes, Rennes ou Montpellier)".

"Les immeubles neufs d'Inea sont à taille humaine, adaptés aux défis de demain, tant en matière d'organisation du travail, d'aspirations sociétales que d'exigences environnementales ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.