Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inea: chiffre d'affaires annuel en hausse de 13% information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Foncière Inea a présenté mercredi ses résultats annuels pour 2022, marqués notamment par un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 13% à 58,5 millions d'euros.



A 58 millions d'euros sur l'exercice écoulé, le résultat net affiche une progression de 7%.



Cette hausse a été portée à la fois par l'entrée en exploitation des nouveaux immeubles (+8,5%) et par la bonne progression des revenus à périmètre constant (+4,2%).



L'activité locative a été soutenue en 2022 (61 baux signés pour plus de 43.000 m2), sans toutefois retrouver ses niveaux d'avant le Covid.



Ces résultats vont permettre à la société de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires un dividende stable de 2,70 euros par action, malgré la hausse de 28% du nombre d'actions en 2022.



L'effet dilutif de l'augmentation de capital est ainsi également absorbé sur l'exercice au niveau du dividende.



Ce dividende représente un 'pay-out' (ratio de distribution) de 78% sur le cash-flow généré sur l'exercice, et offre un rendement de 6,5% sur le cours de clôture du 31 décembre 2022.





Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +0.23%