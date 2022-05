INEA bien orienté après son point d'activité trimestriel

(AOF) - L'action INEA gagne 1,90% à 43 euros dans des volumes faibles après l'annonce d'une progression de 6,9% de son activité au premier trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,7 millions d'euros sur cette période. Cette croissance s'explique à hauteur de 4,4% par les nouveaux revenus liés à l'exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon, Lille, Toulouse, Grenoble, Rennes, et Bordeaux, et d'une plateforme de logistique urbaine à Romainville.

Elle s'explique en outre pour 2,4% par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant, l'effet indexation s'élevant à 1,3%.

Au cours de ce trimestre, le spécialiste des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales a réceptionné deux nouveaux immeubles de bureaux à Lyon (Irizium et Stadium), qui représentent plus de 11 550 mètres carrés et près de 2 millions d'euros de loyers supplémentaires sur une base annuelle.

L'activité du premier trimestre 2022 a également été marquée par la cession opportuniste d'un immeuble à Toulouse. Livré en septembre 2020 et situé dans le quartier Basso Cambo, cet immeuble a été cédé à la Commune de Toulouse, qui l'a choisi pour y installer ses effectifs de la Police Municipale. La vente de cet immeuble s'est réalisée à un prix supérieur de 20% à sa dernière valeur d'expertise.

" Cette cession met en évidence, selon nous, la valorisation conservatrice du portefeuille d'INEA, ce qui augure d'une création de valeur supplémentaire par la compression du rendement à l'avenir. Ceci s'ajoute à la création de valeur attendue du pipeline ", a commenté Degroof Petercam. L'analyste reste à l'Achat et vise toujours 51,50 euros.

