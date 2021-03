INEA annonce une hausse de 4% du dividende

(AOF) - Le résultat net récurrent d'Ineao s'affiche en hausse de 13%, à 21,4 millions d'euros pour 2020. Il a bénéficié de l'augmentation du chiffre d'affaires, alliée à la maîtrise des frais de fonctionnement et de la baisse des charges financières nettes. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe spécialisé dans les bureaux en région est en croissance de 7% sur 12 mois, à 46,7 millions d'euros.

" Cette croissance est à la fois portée par l'entrée en exploitation des nouveaux immeubles et la bonne commercialisation du patrimoine à périmètre constant " a commenté Inea.

A fin 2020, la valeur du patrimoine global d'inca s'établit à 920 millions d'euros (droits compris), en croissance de 5% sur 12 mois. Le groupe souligne qu'elle est en phase avec l'objectif du milliard d'euros en patrimoine d'ici fin 2021.

Au vu de ses résultats 2020, Inea souhaite proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 2,60 euros par action, en augmentation de 4%, après une hausse de 14% l'an dernier.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.