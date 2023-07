Inea annonce un résultat net récurrent en hausse de 22% sur un an

(AOF) - Inea (+0,26% à 38 euros) annonce un chiffre d’affaires semestriel (revenus locatifs bruts) en croissance de 17% sur un an, à 32,6 millions d'euros. La foncière spécialiste de l’immobilier tertiaire neuf en Régions et du Green Building précise que son excédent brut d’exploitation atteint 19,4 millions d’euros sur le semestre, en hausse de 31% sur un an. Le résultat net récurrent (RNR Epra) qui en résulte s’établit en hausse marquée de 22% à 12,2 millions d'euros.

Les charges financières nettes sont en hausse de 56% sur un an, du fait de la hausse des taux d'intérêt et de l'encours moyen de la dette à taux variable.

" Ces résultats semestriels démontrent que les fondamentaux de la Société sont solides, et lui permettent de faire face à un contexte de marché plus tendu en matière de taux d'intérêt et de valorisation d'actifs " déclare le PDG Philippe Rosio Pour lui " l'une des grandes satisfactions du semestre résulte du retour des grandes demandes locatives sur (les) immeubles en Régions, après une période d'attentisme post Covid " et notamment " le fait que ces prises à bail se soient réalisées sans mesures d'accompagnement particulières et à des valeurs locatives de marché qui ont progressé ces dernières années ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.