INEA: acquisition d'un immeuble au Mans pour 22,4 ME

(CercleFinance.com) - INEA annonce l'acquisition de l'immeuble de bureaux Auriga au Mans (72), pour un montant de 22,4 millions d'euros.



Cet ensemble en R+5, à quelques pas de la gare TGV, offre une surface locative de 7681m2, avec 220 places de parking en sous-sol et de grandes terrasses au dernier étage. Il constitue la 1ère implantation d'INEA au Mans.



Développé par le promoteur local Arteprom et livré fin 2008, Auriga est situé dans le quartier d'affaires Novaxis-Novaxud, zone tertiaire historique du Mans.



'Il s'agit d'un immeuble de très bonne facture, dont les prestations ont toujours été améliorées au cours du temps pour correspondre aux standards du marché',indique Arline Gaujal-Kempler, directrice générale déléguée d'INEA.





