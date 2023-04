INEA acquiert un immeuble de bureaux à Valence

(AOF) - INEA a annoncé l’acquisition de l’immeuble de bureaux (3 051 mètres carrés) de l’ensemble immobilier tertiaire M3 à Valence (Drôme). Achevé début 2019, il répond pleinement aux exigences environnementales du groupe immobilier. Il s’agit d’un ouvrage à énergie positive (label Bepos-Effinergie 2013), disposant d’une centrale photovoltaïque en toiture et en ligne avec les objectifs 2030 du Dispositif éco-énergie tertiaire.

" Ce nouvel actif présente l'avantage d'être aujourd'hui entièrement loué à plusieurs locataires, nous assurant ainsi un revenu immédiat et sécurisé ", annonce Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA, qui ajoute : " Dans un contexte plutôt attentiste, cette acquisition illustre notre volonté de rester actifs sur le marché, notre agilité et plus largement notre capacité à saisir des opportunités de qualité. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.