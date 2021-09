INEA achète trois immeubles de bureaux

(AOF) - INEA a annoncé l’acquisition, auprès du promoteur/aménageur Aventim, de trois immeubles de bureaux au sein du projet Arko à Mérignac (33), au cœur de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc. Il s’agit d’une VEFA qui offre 9 396 mètres carrés de surface locative (et 9 577 mètres carrés de surface de plancher), avec 240 places de parking. Sa livraison est prévue en trois phases : 1er trimestre 2023, 3e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.

