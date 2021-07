INEA : 2 nominations

(AOF) - INEA, spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en régions, a annoncé la nomination de Louise Mathieu et Mathieu Kucharski, respectivement aux postes de directrice financière adjointe et directeur des investissements. Louise Mathieu, 36 ans, est diplômée de l'European Business School (Oestrich-Winkel, Allemagne) et d'un Master en Finance et Economie de l'université de Portsmouth (Royaume-Uni).

Après cinq ans passés chez AXA Konzern AG puis AXA IM (Cologne, Allemagne), elle intègre INEA en juillet 2014 en tant que contrôleur financier. Nommée Directrice Financière Adjointe, Louise sera également en charge de la mise en œuvre du plan RSE de la foncière.

Mathieu Kucharski, 34 ans, est titulaire d'une licence en droit immobilier et de l'urbanisme ainsi que du Master 246 Management de l'immobilier de l'université Paris Dauphine. Après quatre années passées chez Generali Real Estate, il intègre INEA en 2016 en tant qu'asset manager. Nommé Directeur des Investissements, Mathieu sera chargé de déployer la stratégie d'acquisition d'INEA, axée sur l'immobilier de bureaux neufs en régions

Ces deux nominations font suite au recrutement d'un nouvel asset manager et d'une analyste financière en octobre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.