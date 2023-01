Industrie chimique: amélioration du climat des affaires en décembre 2022 en Allemagne (Ifo)

L'approvisionnement en produits intermédiaires s'est également amélioré, puisque seulement 30,6 % des entreprises signalent encore des goulets d'étranglement. C'est le taux le plus bas depuis que cette question s'est posée pour la première fois, en août 2021. Malgré cela, le nombre d'entreprises cherchant à augmenter leur production reste faible : l'indicateur correspondant est resté négatif en décembre 2022. "La demande de produits chimiques reste faible", explique Anna Wolf, " par conséquent, les entreprises sont moins nombreuses à prévoir de répercuter la hausse des prix d'achat sur leurs clients ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.