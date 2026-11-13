Indra remporte un contrat de plus de 44 MUSD en Californie

Le groupe espagnol, via sa filiale américaine, a été sélectionné pour déployer un système de péage électronique sur un axe autoroutier stratégique reliant Davis à Sacramento, en Californie.

Indra Group USA a remporté un contrat de plus de 44 millions de dollars auprès de la Capital Area Regional Tolling Authority (CARTA) pour équiper les nouvelles voies express à tarification dynamique du corridor Yolo 80, sur une portion de 27 km de l'Interstate 80 empruntée quotidiennement par environ 150 000 véhicules.

Le projet comprend la conception, l'installation et la maintenance d'un système de péage sans arrêt, associé à une technologie de détection automatique des véhicules à occupation multiple. La solution combine des capteurs LiDAR 3D, des caméras haute résolution et des équipements d'identification par radiofréquence, sans nécessiter de portiques ni de capteurs intégrés à la chaussée.

Indra réalisera ce projet en partenariat avec Parsons Transportation Group. Ce contrat renforce sa présence aux Etats-Unis, où le groupe participe notamment à la modernisation des systèmes de péage des autoroutes I-485, SR 400 et I-66.

Le titre évolue à l'équilibre ce matin, autour des 58,2 euros.