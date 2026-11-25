(Zonebourse.com) - Le spécialiste espagnol des technologies de défense et de la transformation numérique dévoile son nouveau plan stratégique Forward2030, axé sur l'amélioration de sa rentabilité et l'accélération de son développement international. La journée des investisseurs, qui vient d'ouvrir ces portes, devrait permettre au groupe de présenter sa feuille de route.

Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 12 milliards d'euros en 2030 (vs 10 MdsEUR dans la précédente guidance), contre 5,46 MdsEUR en 2025, un résultat opérationnel (EBIT) dépassant 1,5 MdEUR et une marge opérationnelle supérieure à 12,5% (vs 12% précédemment visés). La génération de trésorerie cumulée devrait excéder 3,1 MdsEUR entre 2026 et 2030, hors avances liées aux programmes spéciaux de modernisation.

Indra prévoit d'investir 1 MdEUR dans la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que 240 MEUR dans la transformation des compétences de ses salariés.

La défense, le spatial et IndraMind, son activité d'intelligence artificielle souveraine, constitueront les principaux moteurs de croissance et de rentabilité. Fort d'un carnet de commandes supérieur à 22 MdsEUR, le groupe ambitionne d'atteindre 20 MdsEUR de chiffre d'affaires à l'horizon 2035.

"Le relèvement des objectifs pour 2030 constitue un signal positif, renforçant la confiance dans les perspectives de croissance du groupe. Toutefois, les besoins en investissements restent un point d'attention majeur" a réagi ce matin Hélène Coumes, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Peu après 11h, le titre Indra progressait de plus de 5,5% à la Bourse de Madrid.

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