Indosuez WM : les résultats des entreprises et les élections de mi-mandat génèrent de l’incertitude

Vincent Manuel souligne également que le marché américain reste très sensible à l'évolution des taux d'intérêt réels, un sujet face auquel il convient de rester vigilant.

(AOF) - « Historiquement, lors d’une année d’élections de mi-mandat, l’indice S&P500 atteint généralement son point bas vers le 9 octobre », fait remarquer Vincent Manuel, directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management. Ces élections, mais aussi les résultats génèrent de l’incertitude, explique-t-il. Dans la perspective de la saison de publication des résultats, nombre d’investisseurs redoutent en effet l’impact de l’inflation sur les marges des entreprises et un éventuel ralentissement des ventes.

