Indosuez WM : les marchés obligataires vont continuer d’offrir des rendements attractifs

(AOF) - "En 2024, la décélération de l’inflation va entraîner une normalisation des politiques Monétaires". Pour Indosuez Wealth Management , "il s’agit là d’une formidable opportunité d’investissement, les obligations offrant les rendements attrayants que le marché recherche". "Le fait que les liquidités et les obligations redeviennent une classe d’actifs offrant un rendement positif, mais aussi potentiellement supérieur à l’inflation, pourrait modifier durablement les allocations à long terme des investisseurs", affirme Nicolas Mougeot, Head of Investment Strategy & Sustainability.

