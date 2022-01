Indosuez WM continue de privilégier les actifs risqués au sein des portefeuilles multi-actifs

"Les liquidités restent toutefois la meilleure couverture et la meilleure source de financement pour de nouvelles opportunités ", conclut Vincent Manuel.

Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'évolution de l'inflation et les événements politiques attendus en 2022, il pourrait s'avérer utile de conserver une certaine exposition à l'or ou aux valeurs refuges telles que le yen.

" Les investisseurs doivent continuer à cibler des thématiques de long terme telles que les technologies disruptives, l'environnement et la classe moyenne émergente, ainsi que des tendances sociales sur les marchés matures (milléniaux et capital humain) ", explique Vincent Manuel.

L'expert conseille le maintien d'une vision équilibrée entre les valeurs de croissance séculaire et les valeurs de rendement, avec une préférence pour les acteurs dotés d'un solide pouvoir de fixation des prix.

Sur le plan géographique, Vincent Manuel indique que le début d'année sera encore axé sur les marchés développés, avant une augmentation progressive de l'exposition aux actifs émergents (actions, dette et devises).

(AOF) - Vincent Manuel, Directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management, a fait part de ses convictions clés pour 2022. L’expert continue de privilégier les actifs risqués (actions) au sein des portefeuilles multi-actifs tout en conservant une exposition sur la dette à haut rendement et la dette émergente.

