Indosuez WM apprécie les Bourses européennes pour leur exposition aux secteurs cycliques

(AOF) - Indosuez Wealth Management resté positif sur les marchés actions, notamment européens, malgré l'envolée des rendements obligataires. Parallèlement à la croissance à deux chiffres des bénéfices par action (BPA), la reprise du PIB devrait s'accélérer grâce aux effets de base, au déploiement des vaccins, à la réouverture de l'économie et au soutien continu des mesures de relance monétaire et budgétaire.

Le gestionnaire de fortune souligne que le marché actions européen est plus orienté vers les secteurs cycliques et value que ses homologues américains ou émergents, ce qui lui confère un avantage indéniable lorsque l'activité économique s'accélère.

Il observe que les prévisions de BPA pour cette année et l'année prochaine continuent de s'améliorer : la croissance des BPA de l'indice MSCI Europe pour 2021 est prévue à 33,36 % pour les valeurs de value et 29,60 % pour les valeurs de croissance. Ces chiffres ont respectivement été révisés à la hausse de 6,7 % et 4,8 % au cours des trois derniers mois.

Indosuez Wealth Management fait également remarquer que la région attire de nouveau les investisseurs étrangers, comme l'illustrent les récentes entrées de fonds.

Enfin, l'Europe se situe à l'avant-garde de la tendance ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Les investisseurs ciblent à nouveau les actions, avec une prédilection pour les valeurs value. En revanche, les valeurs de croissance restent vulnérables à cette rotation à court terme.