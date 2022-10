Indosuez Wealth Management reste négatif sur les actifs risqués

(AOF) - Indosuez Wealth Management maintient sa sous-pondération des actifs risqués, car le ralentissement macroéconomique et la normalisation monétaire en cours devraient à terme entraîner une révision négative des bénéfices par action et provoquer une nouvelle jambe de baisse sur les marchés actions. A ce propos, il note que les révisions de bénéfices résistent, mais que la croissance des bénéfices est menacée par la baisse des marges, affectées par la hausse des coûts et le ralentissement de la croissance.

" Alors que le ralentissement de l'activité économique risque d'entraîner une contraction de la croissance des bénéfices, la prochaine saison de publication des résultats sera déterminante et devrait refléter une détérioration des marges " prévient Indosuez Wealth Management.

Dans le détail, le gérant de fortune reste sous-pondéré sur la zone euro, où les risques sont orientés à la baisse en raison de la crise énergétique, et neutre sur les États-Unis, où le marché restera très sensible à la hausse des rendements réels.

Les marchés boursiers asiatiques demeurent, eux, sous pression, la Chine étant confrontée à des problèmes spécifiques bien identifiés (ralentissement de l'immobilier, stratégie " zéro Covid ").