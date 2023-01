Indosuez Wealth Management : avantages aux métaux indispensables à la transition énergétique

(AOF) - Pour Indosuez Wealth Management France, les changements structurels de l’économie chinoise, qui s’éloigne de sa dépendance historique vis-à-vis de l’immobilier pour se tourner vers des secteurs plus productifs, auront un impact sur les perspectives des métaux dès 2023.

Le gestionnaire de fortune explique que la crise du secteur immobilier touche principalement le ciment et l'acier, tandis que le cuivre et l'aluminium sont nettement moins exposés.

Les prix de ces deux métaux ont grimpé en flèche jusqu'au printemps dernier, mais les craintes de récession dans les pays développés ont provoqué une chute brutale depuis lors, même si l'assouplissement de la politique " zéro Covid " en Chine a permis un rebond ces dernières semaines.

Indosuez Wealth Management France considère le cuivre et l'aluminium comme de solides couvertures dans l'optique d'une réouverture de l'Empire du Milieu en 2023. En outre, le cuivre devrait bénéficier de l'essor des véhicules électriques (VE) : en Chine, la demande de VE pourrait progresser de 80% entre 2022 et 2030. Enfin, les prix du cuivre et de l'aluminium bénéficieront de niveaux de stocks historiquement bas.