Indosuez Wealth Management : attention à un possible retour de la volatilité sur les marchés

(AOF) - « Vendredi 2 décembre, les données de l’emploi américain pour le mois de novembre ont montré une progression des salaires de 0,6 % sur un mois (et 0,7 % dans le secteur privé), soit 7 % en rythme annuel, du jamais vu depuis 10 mois », rappelle Indosuez Wealth Management. Vincent Manuel, Chief Investment Officer du gestionnaire de fortune, continue d'anticiper un retournement de l’emploi en 2023 et des hausses de salaires plus modérées.

Mais, prévient-il, cette poursuite des progressions des salaires américains à un niveau élevé devrait davantage inquiéter le marché. Elle justifie en effet la volonté de la Fed de continuer à monter les taux et surtout de les maintenir à un niveau élevé tant que le marché de l'emploi ne revient pas à un régime plus normal.

Ceci pourrait conduire à un retour de la volatilité sur le marché des actions autour de la réunion de la Fed et en début d'année.

" L'enjeu n'est pas l'ampleur de la hausse des taux de décembre (hausse de 50 points de base quasi acquise) mais plutôt d'avoir un taux terminal un peu plus élevé et un plateau de taux élevés plus long que prévu ", conclut Vincent Manuel.