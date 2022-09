Indosuez Wealth Management apprécie le thème du "dividende croissant"

Parallèlement, Indosuez Wealth Management profite du rebond du facteur Value pour prendre quelques bénéfices. Le gérant se concentre principalement sur la réduction de la partie cyclique du portefeuille Value susceptible d'être impactée par une nouvelle détérioration macroéconomique.

À l'inverse, poursuit Vincent Manuel, il peut s'avérer judicieux de renforcer l'aspect défensif des portefeuilles en augmentant la part du facteur Qualité et notamment le thème du "dividende croissant", qui se concentre sur les entreprises capables de maintenir ou d'accroître leur dividende dans le contexte actuel.

Cependant, après un recul initial d'environ 100 points de base aux États-Unis, les rendements obligataires se sont récemment redressés. En conséquence, Indosuez Wealth Management pense qu'il est trop tôt pour revenir en force sur les valeurs de croissance, à l'exception des énergies renouvelables et des actions " vertes ".

(AOF) - Alors que les rendements à long terme se sont retournés au début de l'été, le rallye estival a essentiellement profité aux valeurs de croissance non rentables, commente Vincent Manuel, chief investment officer chez Indosuez Wealth Management.

