Des équipes de secours indonésiennes reprennent ce jeudi les recherches pour retrouver 13 travailleurs piégés sous terre dans une mine d'or clandestine de la province de Java-Ouest, dont l'inondation en début de semaine a déjà provoqué la mort de 13 personnes, ont dit les autorités.

Dans la région de Bogor, au sud de la capitale Djakarta, 26 mineurs au total s'étaient en effet engouffrés dans la mine lundi. Ils se retrouvés piégés à 100 mètres sous terre après que de fortes pluies ont entraîné l'inondation du puits, les laissant piégés à 100 mètres sous terre.

L'accès à la mine est rendu difficile par l'étroitesse du passage, le sol glissant et l'obscurité du puits, ont précisé les autorités.

L'exploitation minière illégale en Indonésie a déjà provoqué une série d'accidents, les ressources minérales se trouvant en outre dans des zones reculées donc difficiles à contrôler pour les autorités.

En janvier, plusieurs mineurs ont trouvé la mort après un empoisonnement au monoxyde de carbone dans une mine d'or illégale de la même région.

(Stanley Widianto, Version française Benoit Van Overstraeten)