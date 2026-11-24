Eni annonce que les autorités indonésiennes ont approuvé le lancement du projet gazier de Geliga (dans le bloc de Ganal). Cette étape clé permet d'exploiter un réservoir estimé à 8 000 milliards de pieds cubes de gaz pour les gisements de Geliga et de Gula, dans le bassin de Kutei. L'entreprise énergétique italienne consolide ainsi sa position en tant que producteur gazier de premier plan en Indonésie.

Un troisième pôle de production dans le bassin de Kutei

Accordée six mois seulement après la découverte de Geliga, cette approbation fait suite au récent démarrage du projet Maha. Elle prévoit la mise en valeur de 5,9 Tcf de gaz en place et de 250 millions de barils de condensats associés issus de la découverte de Geliga, ainsi que de 2,2 Tcf de gaz en place provenant de la découverte existante de Gula, soit un total estimé à 8 Tcf de gaz en place. La production du pôle Geliga/Gula devrait atteindre un pic de 1 Bcf/j (milliard de pieds cubes par jour) de gaz et de 50 000 barils de condensats par jour.

Le développement intégré de ces deux gisements permettra de créer un troisième pôle de production dans le bassin de Kutei, aux côtés du pôle Sud (South Hub), déjà en production, et du futur pôle Nord (North Hub), actuellement en cours de construction, après le feu vert financier donné plus tôt cette année.

Avec trois pôles de production dans le bassin de Kutei, Eni devrait atteindre une production brute d'environ 3 Bcf/j de gaz et de 140 000 barils de condensats par jour dans le Kalimantan oriental d'ici la fin de la décennie. Cette production desservira à la fois les marchés nationaux et internationaux, en tirant parti des synergies avec les installations existantes dans la région, notamment l'usine de liquéfaction de Bontang (Bontang LNG) et l'unité flottante de production (FPU) de Jangkrik.

L'approbation du plan de développement du gisement de Geliga (désormais opéré par Searah, la coentreprise énergétique créée par Eni et Petronas) marque une nouvelle étape pour la présence d'Eni dans cette région historique. Elle démontre aussi sa capacité à découvrir de nouveaux gisements et à les mettre en exploitation rapidement.

Infrastructures prévues et synergies régionales

Le développement comprendra 15 puits sous-marins, des conduites sous-marines ainsi qu'un nouveau navire-usine (capable de traiter et de stocker les hydrocarbures en mer) d'une capacité de traitement de 1 milliard de pieds cubes de gaz et de 80 000 barils de condensats par jour, et pouvant stocker 1,4 million de barils. Le gaz sera traité à bord du FPSO puis acheminé par gazoduc vers les installations terrestres de réception du terminal de Santan et le réseau gazier du Kalimantan oriental. Une partie du gaz sera liquéfiée à l'usine de Bontang LNG, tandis que le reste alimentera le marché intérieur via le réseau de gazoducs. Les condensats (hydrocarbures liquides) seront traités et stockés sur ce navire-usine avant d'être chargés sur des pétroliers.

Ce nouveau développement, conjointement avec les projets en cours du pôle Nord et de Gendalo-Gandang, est le fruit d'une étroite collaboration avec SKK Migas, le régulateur indonésien du secteur pétrolier et gazier. Ces projets favoriseront l'emploi et les entreprises locales, permettront d'accroître l'utilisation des capacités disponibles à l'usine de Bontang LNG et fourniront des approvisionnements supplémentaires en gaz pour la consommation intérieure.

Le nouveau pôle de Geliga bénéficiera des synergies liées à la réalisation en cours du projet du pôle Nord, dont la mise en service est prévue en 2028. Ces synergies contribueront à optimiser à la fois les coûts et les délais d'exécution du développement de Geliga/Gula.

Searah, fer de lance de la stratégie en Asie du Sud-Est

Eni gère directement les gisements de Peri-Mahakam et du détroit de Makassar, ainsi que le bloc de Sapukala, récemment obtenu. En octobre 2026, le groupe a également signé deux accords pour vendre à Pertamina et Medco des parts dans certains gisements indonésiens exploités par Searah.

Créée en juin 2026 et détenue à parts égales par Eni et Petronas, Searah réunit leurs actifs et leur savoir-faire régional pour développer durablement leurs activités en Indonésie et en Malaisie.Son portefeuille regroupe 19 actifs en production ou en développement, dont 14 en Indonésie et 5 en Malaisie. Searah produit actuellement environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) et vise à dépasser les 500 000 kbep/j de production durable d'ici 2028.