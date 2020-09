Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex (Zara) renoue avec les bénéfices au T2, le titre gagne 6% Reuters • 16/09/2020 à 10:07









MADRID, 16 septembre (Reuters) - Inditex ITX.MC , le propriétaire de Zara, a renoué avec les bénéfices sur le trimestre clos fin juillet en dépit d'une chute de 31% de ses ventes affectées par la pandémie de coronavirus. Le groupe, qui détient également Massimo Dutti et Bershka, a déclaré mercredi que 98% de ses magasins avaient rouvert et a constaté un retour progressif à la normale. JP Morgan estime que les ventes de vêtements en Europe continentale ont baissé de seulement 15% en moyenne en juillet, contre 42% en mai. A 07h45 GMT, le titre Inditex progressait de près de 6%, cumulant ces gains avec ceux enregistrés mardi à la suite des résultats trimestriels meilleurs que prévu de son rival suédois H&M HMb.ST . Au cours du trimestre en cours, les ventes en magasin et en ligne du 1er août au 6 septembre, à taux de change constant, ont diminué de 11% par rapport à l'année précédente. Inditex a enregistré un bénéfice net de 214 millions d'euros au deuxième trimestre, supérieur au consensus SmartEstimate de Refinitiv (96 millions). Les ventes en ligne ont fait un bond de 74% au cours du premier semestre. Sur l'ensemble du semestre, le groupe de prêt-à-porter accuse en revanche une perte nette de 195 millions, avec des ventes en baisse de 37%. Le groupe a précisé qu'il serait bénéfice sur les six premiers mois de l'année s'il n'avait pas enregistré dans ses comptes une charge de 308 millions d'euros liée à l'intégration de ses plateformes de vente en ligne. (Sonya Dowsett, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.