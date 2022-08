Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: Zara lance une collection capsule avec Renewcell information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 16:33









(CercleFinance.com) - L'entreprise suédoise Renewcell a annoncé vendredi s'être associée à la marque espagnole Zara pour la conception d'une gamme de vêtements fabriqués à partir de ses textiles recyclés.



Pour cette collaboration, la principale filiale du groupe Inditex s'est appuyé sur 'Circulose', le matériau mis au point par Renewcell grâce à la transformation de vêtements mis au rebut, à l'origine d'une pâte textile permettant de fabriquer de nouveaux tissus.



Cette annonce intervient alors que Renewcell met actuellement en service sa première usine de recyclage de textile à l'échelle commerciale sur le site industriel d'Ortviken, près de Sundsvall, au centre-est du pays.



Les articles issus de cette collection 'capsule' sont disponibles depuis aujourd'hui sur le site marchand de Zara.





