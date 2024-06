Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: 'solide' au premier trimestre, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Inditex, la maison-mère de l'enseigne de prêt-à-porter Zara, a fait état mercredi d'une 'solide' performance opérationnelle au titre de son premier trimestre décalé et de ventes meilleures que prévu pour le début de sa saison printemps-été.



Le premier distributeur européen de vêtements dit avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 7,1% à 8,2 milliards d'euros sur le trimestre clos fin avril, dont une croissance de 10,6% à changes constants.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 8% à 2,4 milliards d'euros, donnant un bénéfice net en hausse de 10,8% à 1,3 milliard d'euros.



Si ces chiffres s'inscrivent globalement en ligne avec les attentes du marché, le groupe a souligné que ses collections de printemps-été avaient été 'très bien reçues' par les clients.



A taux de change constants, ses ventes entre le 1er mai et le 3 juin ont ainsi grimpé de 12% par rapport à la même période de l'an dernier.



'Cela suggère que le groupe a bénéficié d'un effet-rattrapage après un début de printemps particulièrement frais et pluvieux dans le sud de l'Europe', expliquent les analystes de RBC.



Inditex, qui propose un dividende de 1,54 euros par action, se traite actuellement sur la base d'un PER de l'ordre de 24x, en ligne avec sa moyenne historique, fait remarquer le courtier canadien.



Le marché semblait en tout cas apprécier ces annonces, puisque l'action grimpait de presque 5% mercredi matin à la Bourse de Madrid suite à cette publication.





Valeurs associées INDITEX 46.03 EUR Sibe +4.40%