Inditex: résultats semestriels meilleurs que prévu

(CercleFinance.com) - Inditex a dévoilé mercredi une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires et de ses profits sur le premier semestre de son exercice 2022/2023, le géant espagnol de l'habillement ayant bénéficié du bon accueil réservé à ses collections printemps/été.



Le numéro un mondial des magasins de prêt-à-porter a fait état ce matin d'un bénéfice net semestriel en hausse de 41% à 1,8 milliard d'euros, dépassant le consensus qui le donnait à 1,7 milliard.



Le distributeur d'articles de confection, propriétaire de la chaîne Zara, a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) grimper de 30% à quatre milliards d'euros sur la période allant de février à juillet, là encore au-dessus du consensus qui visait 3,9 milliards.



Son chiffre d'affaires trimestriel a, lui, augmenté de 24,5% à 14,8 milliards d'euros, contre un consensus de 14,6 milliards d'euros, avec des ventes en progression de 25% à taux de change constants.



Sa marge brute s'est établie à 57,9%, au plus haut depuis sept ans.



Après sa saison estivale réussie, Inditex indique que ses collections automne/hiver ont également été 'très bien reçues' par les consommateurs, ce qui s'est traduit par une croissance des ventes à taux de change constants de 11% sur la période allant du 1er août au 11 septembre.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le groupe basé à La Corogne dit tabler sur une marge brute stable en rythme annuel, une perspective appréciée par les investisseurs puisque son cours de Bourse s'appréciait de plus de 5% ce matin à Madrid.





