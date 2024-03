Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: résultat net en hausse de 30,3% à 5,4 MdsE en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le groupe textile espagnol Inditex, détenteur notamment de l'enseigne Zara annonce un chiffre d'affaires en croissance de +10,4% à 35,9 milliards d'euros sur l'exercice 2023, affichant une évolution très satisfaisante tant en magasin qu'en ligne.



Les ventes ont été positives dans toutes les zones géographiques et dans tous les concepts. Le chiffre d'affaires en devises constantes a augmenté de 14,1 %.



La marge brute a augmenté de 11,9% à 20,8 milliards d'euros. L'EBITDA a progressé de 13,9% à 9,9 milliards d'euros et l'EBIT de 23,4% à 6,8 milliards d'euros. Le résultat net est en hausse de 30,3% à 5,4 milliards d'euros.



La trésorerie nette progresse de 13,3% à 11,4 milliards d'euros.



' Nous nous attendons à une forte productivité des ventes dans nos magasins à l'avenir. La croissance de l'espace brut annuel au cours de la période 2024-2026 devrait être d'environ 5 %. Pour 2024, Inditex table sur une marge brute stable (+/-50 pb). ' indique le groupe.





