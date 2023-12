Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: résultat net à neuf mois accru d'un tiers information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Le groupe textile espagnol Inditex, détenteur notamment de l'enseigne Zara, publie un résultat net en progression de 32,5% à 4,1 milliards d'euros et un EBITDA en croissance de 13,9% à 7,4 milliards, au titre des neuf premiers mois de son exercice.



Sa marge brute s'est améliorée de 67 points de base (pb) à 59,4%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 11,1% à 25,6 milliards d'euros (+14,9% à changes constants), 'affichant une évolution très satisfaisante tant en magasin qu'en ligne'.



'Les collections Automne-Hiver continuent d'être bien accueillies par nos clients', souligne Inditex, qui revendique une hausse de 14% des ventes à changes constants du 1er novembre au 11 décembre, et attend une marge brute annuelle améliorée d'environ 75 pb.





Valeurs associées INDITEX Sibe +1.88%